Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne bağlı gıda mühendisleri, yeni yıl öncesi kent genelinde kapsamlı bir denetim çalışması yaptı. Pastaneler, unlu mamul üreticileri ve temel gıda satan işletmelerde hijyen, ürün ambalajları, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri detaylı şekilde incelendi.

Kurallara uymayanlara uyarı

Denetimlerde, hijyen ve gıda güvenliği kurallarını ihlal eden işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, halkın sağlığını riske atacak hiçbir ihmale izin verilmeyeceği vurgulandı. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kentteki esnafın büyük bir kısmının kurallara uygun şekilde faaliyet gösterdiğini belirtti.

Vatandaşlara çağrı

Denetimlerin yıl boyunca devam edeceğini duyuran ekipler, vatandaşlardan da olası olumsuzluk durumlarında belediyeye başvurmalarını istedi. Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yeni yıl öncesinde halkımızın güvenli alışveriş yapabilmesi için titizlikle çalışıyoruz. Denetimlerimiz, halk sağlığını korumaya yönelik öncelikli çalışmalarımızdan biri” denildi.

Efes Selçuk Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yıl öncesi yapılan bu denetimler, halk sağlığını koruma ve güvenli alışveriş ortamı sağlama adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.