Efes Selçuk Belediyesi, Karaot Yerel Tohum Derneği ile imzaladığı ortak çalışma ve işbirliği protokolüyle, yerel tarımı güçlendirmek ve sağlıklı üretimi teşvik etmek adına önemli bir adım attı.

Yerel tohumlar geleceği şekillendiriyor

Efes Selçuk Belediyesi, yerel tarımı destekleme ve geleceğin sürdürülebilir tarım anlayışını oluşturma amacıyla Karaot Yerel Tohum Derneği ile güçlerini birleştirdi. Eylül ayı meclis toplantısında oy birliği ile alınan kararla hayata geçirilen işbirliği, tarımsal üretimde yerel tohumların yaygınlaştırılmasını ve üreticilerin eğitilmesini hedefliyor.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, işbirliğiyle ilgili olarak, "Yerel tohumu geleceğe şimdiden ekiyoruz" diyerek bu adımın yerel tarıma ve üretime sağlayacağı katkının altını çizdi.

Köylerde tarımsal eğitim

Protokol kapsamında, Karaot Yerel Tohum Derneği, Efes Tarlası Yaşam Köyü başta olmak üzere bölgedeki köylerde tarımsal üretim yapan çiftçilere eğitim verecek. Eğitimlerin odağında şu konular yer alacak:

Atalık tohum ve fide üretimi

Doğru tarım uygulamaları

Gübre ve su kullanımında verimlilik

Bu eğitimlerle üreticiler, daha sağlıklı ve verimli bir tarımsal üretim sürecine katkıda bulunacaklar.

Kamusal alanlarda ekolojik peyzaj

Protokolün bir diğer önemli adımı ise Efes Selçuk Belediyesi’nin kamusal alanlarındaki peyzaj ve çevre düzenlemeleri için Karaot Yerel Tohum Derneği’nin danışmanlık hizmeti verecek olması. Bu kapsamda belediyeye ait sera ve tarlalarda yetiştirilecek bitkilerin üretimi de derneğin desteğiyle gerçekleştirilecek. Böylece şehirde yeşil alanların ekolojik yapısı korunacak ve tarımsal üretim artırılacak.

Üretimde yerel tohumun önemi

Başkan Sengel, yerel tohumlarla gerçekleştirilecek bu üretim sürecinin, hem yerel tarımı canlandıracağını hem de gelecekte daha sürdürülebilir ve sağlıklı bir üretim modelinin temelini atacağını belirtti. "Üretim ne kadar yaygınlaşırsa, o kadar iyi sonuçlar elde edeceğiz" diyen Sengel, bu işbirliği sayesinde Efes Selçuk’un tarım faaliyetlerinde öncü bir rol üstleneceğini vurguladı.