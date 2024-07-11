Efes Selçuk Belediyesi, halkın talepleri doğrultusunda eski Karakol binasının bulunduğu alanda otopark düzenlemesi başlattı.

Otopark alanı

Efes Selçuk Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda depreme dayanıklılık sorunu nedeniyle yıkılan eski Karakol binasının bulunduğu alanda, yeni bir otopark alanı oluşturuyor. Belediye Başkanı Filiz, son incelemelerde zemin taş döşemesi çalışmalarının başladığını duyurdu. Bu adımın özellikle yaz aylarında toz, kış aylarında çamur sorununu çözeceği belirtiliyor.

Trafik ve park sorunlarına çözüm

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen taş döşeme çalışmaları, bölgedeki trafik ve park sorunlarını hafifletmeyi amaçlıyor. Özellikle Carpouza Cafe'nin yoğun kullanıldığı bölgede büyük bir rahatlama sağlayacak olan bu düzenleme, mahalle sakinlerinden olumlu tepkiler alıyor.

Muhtarın teşekkürü

Efes Selçuk İsabey Mahallesi Muhtarı Ömer Görgülü, yapılan çalışmalar için sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı paylaştı. Görgülü, "İsabey Mahallesi'nde bulunan Carpouza Cafe'nin yanındaki otopark düzenlemesi için Selçuk Belediyesi'ne teşekkür ederim. Mahallemiz adına yapılan bu hizmetten dolayı Başkanımıza ve emeği geçen herkese minnettarız" dedi.