Efes Selçuk Belediyesi adına 2023 yılında alınan encümen kararıyla, 14 Mayıs Mahallesi'nde yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi için yer tahsis protokolü imzalandı. Bu protokol, Filiz Başkan ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Yalçın arasında gerçekleştirildi.

Ruhsatlandırma süreci başlıyor

14 Mayıs Mahallesi 4028 Sokak'ta planlanan Aile Sağlığı Merkezi için Efes Selçuk Belediyesi, 3 Ekim 2023 tarihinde yer tahsisini onayladı. Bu onayın ardından, önümüzdeki süreçte ruhsatlandırma işlemleri başlayacak.

Filiz Başkan'dan teşekkür mesajı

Protokolün imzalanmasının ardından memnuniyetini dile getiren Filiz Başkan, sosyal medya üzerinden şu paylaşımı yaptı: "Efes Selçuk’ta Aile Sağlığı Merkezi yapımı için İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile imzaladığımız protokol kapsamında belediyemiz tarafından yer tahsisi gerçekleştirildi. Halk sağlığı adına önemli bir çalışmanın bir parçası olmanın huzuru ile haftanın ilk gününe başlamak bize inanılmaz keyif verdi. Destek veren herkese teşekkür ederiz."