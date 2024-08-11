Efes Selçuk’a Doğalgaz Müjdesi!

Efes Selçuk’ta uzun süredir beklenen doğalgaz çalışmaları nihayet başlıyor. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çarşı esnafına müjdeyi vererek, altyapı çalışmalarının sezon sonunda başlayacağını duyurdu.

Doğal gaz için ilk adım atıldı

Efes Selçuk’ta çarşı esnafı ve bölge halkının yıllardır beklediği doğalgaz çalışmaları, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in girişimleriyle başlıyor. Başkan Sengel, ilgili kurumlarla yapılan toplantılar sonucunda, çarşı merkezi için doğalgaz altyapı çalışmalarının sezon sonunda başlayacağını müjdeledi. Bu önemli gelişme, ilçenin ekonomik ve çevresel anlamda rahatlamasına katkı sağlayacak.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, çarşı esnafını ziyaret ederek, bu müjdeli haberi bizzat kendisi verdi. Ayrıca, önümüzdeki hafta yapılacak bilgilendirme toplantısıyla çarşı esnafı ve sakinlerinin süreç hakkında detaylı bilgi alacaklarını belirtti.

Koordineli çalışmayla hızlı çözüm

Çarşı merkezinde yapılacak altyapı çalışmaları, birçok kurumun koordineli çalışmasıyla hızla tamamlanacak. Başkan Sengel, bu süreçte İZMİRGAZ, İZSU, Gediz Elektrik ve Türk Telekom gibi kurumlarla bir araya gelerek, çalışmaların tek bir çatı altında yürütülmesini sağladı. Sengel, “Ata Meydanı’nda gerçekleştirdiğimiz başarılı dönüşümü çarşıda da hayata geçireceğiz. Çarşıdaki haneler ve esnaf, yıl bitmeden doğalgaz hizmetine kavuşacak” dedi.

Yepyeni bir çarşıya doğru

Efes Selçuk Belediyesi, çarşı merkezinde yapılacak çalışmalarla, bölgeyi hem estetik hem de altyapı açısından yenilemeyi planlıyor. İZMİRGAZ ile başlayacak olan süreç, İZSU’nun içme suyu hatlarını yenilemesiyle devam edecek, ardından Türk Telekom da gerekli altyapı iyileştirmelerini yapacak. Başkan Sengel, çarşının yeni sezona kadar modern ve kullanışlı bir alana dönüşeceğini müjdeledi.

Esnafa müjde ve bilgilendirme toplantısı

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, esnafla tek tek görüşerek yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi ve vatandaşları önümüzdeki hafta düzenlenecek bilgilendirme toplantısına davet etti. Toplantıda, doğalgaz aboneliği sürecinde vatandaşların sorumlulukları ve yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmeler yapılacak. Başkan Sengel, “İmece usulü ile bu süreci hep birlikte en kısa sürede tamamlayacağız” diyerek esnafa ve bölge halkına destek mesajı verdi.