Efes Selçuk Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü projesi, öğrencilerden ve velilerden büyük beğeni topluyor. 2024’ün son gününde müjdeyi veren Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, ikinci otobüsün çok yakında hizmete gireceğini duyurdu.

Cumhuriyet Mahallesi’ne ikinci otobüs

Öğrencilerin öğle yemeklerinde sağlıklı, uygun fiyatlı ve güvenilir yemeklere erişimini sağlayan Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki öğrencilerin de faydalanabileceği bir noktada hizmet verecek. Başkan Sengel, “Cumhuriyet Mahallesi’ndeki okullara daha kolay ulaşılabilir bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Sağlıklı ve ekonomik yemekler

Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü, yalnızca 10 TL’ye günlük değişen menülerle öğrencilere sağlıklı yemek seçenekleri sunuyor. Proje, özellikle ekonomik sıkıntıların öğrenciler üzerindeki etkisini azaltmayı ve onların sağlıklı gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Veliler, çocuklarının bu hizmetten memnun olduğunu ve projenin aile bütçesine destek sağladığını belirterek belediyeye teşekkür ediyor.

Daha fazla öğrenciye ulaşma hedefi

2024’ün son gününde öğrencilerle bir araya gelen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Yeni yılda tüm öğrencilerimize sağlıklı ve mutlu bir gelecek diliyorum. Projelerimizi büyüterek öğrencilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Efes Selçuk Belediyesi, Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü projesini daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyor. Cumhuriyet Mahallesi’ne açılacak ikinci otobüsle birlikte daha fazla öğrenci bu hizmetten faydalanabilecek.