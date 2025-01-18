Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, haftanın ilk iş gününde Belevi’de çalışmalarını sürdürürken, Zafer Mahallesi’ne kazandırılan çocuk parkında karne alan çocuklarla buluşarak haftayı sonlandırdı. Parkta çocuklarla keyifli anlar geçiren Başkan Sengel, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik mali ve hukuki baskılara değindi. Başkan Sengel, “Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak bir baskı altındayız. İtibar suikastı ile karşı karşıyayız, ama halkın hizmet almasından hiçbir şekilde vazgeçmiyoruz. Ekonomik ve hukuki baskılara rağmen kararlı bir şekilde halkın yanında durmaya devam edeceğiz” dedi.

Çocuklara iki yeni hizmet

Zafer Mahallesi’nde yapılan çocuk parkının yanında bir kütüphane de inşa edildiğini belirten Filiz Ceritoğlu Sengel, "Pembe Düğün Salonu’nun arkasındaki boş alanda çocuklar için hem park hem de ders çalışabilecekleri bir kütüphane yaptık. Buradaki park, çevre düzenlemesi tamamlandığında Cumhuriyet Mahallesi’ndeki parkımız gibi aileler için de dinlenme alanı olacak. Her mahalleye söz verdiğimiz çocuk kütüphanelerini hayata geçiriyoruz. Bu alanda çocuklar hem sosyalleşip oyun oynayabilecek hem de ders çalışabilecek” dedi.

“Hizmetten vazgeçmeyeceğiz”

Efes Selçuk Belediyesi olarak tüm zorluklara rağmen hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Sengel, “Beşiktaş’ta da belirttiğimiz gibi zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak bu zorluklar bizi yıldırmayacak. Çocuklarımızdan, gençlerimizden ve halkın ihtiyaçlarından kısmadan hizmet vermeye devam edeceğiz. Bugün karne alan çocuklarımızın sevincine ortak olduk. Dimdik ayakta durarak, halkın ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

Başkan Sengel ayrıca halkın desteğine duydukları ihtiyacı dile getirerek, “Halk yapılan hizmetleri çok net görüyor. Biz inatçı umutlular olarak halkın desteğiyle hizmetlerimizden vazgeçmeyeceğiz. Hep birlikte daha güçlü olacağız” diye ekledi.