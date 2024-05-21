Efes Selçuk Belediyesi'nin destekleriyle katıldıkları 1. Uluslararası Akdeniz Kickboks Şampiyonası'nda Efes Selçuklu sporcular büyük bir başarıya imza attı.

Umut Koçer şampiyonlukla döndü

57 kilo K1 Genç kategorisinde mücadele eden Umut Koçer, üstün performansıyla birinci olarak şampiyonluk unvanını kazandı. Koçer, kazandığı bu başarıyla ilçeyi gururlandırdı.

Hasan Tavukçu ve Nuray Topallar'dan madalya

75 kilo K1 Genç kategorisinde yarışan Hasan Tavukçu, zorlu rakiplerini geride bırakarak üçüncülük elde etti ve bronz madalya kazandı. 56 kilo K1 Büyük Bayanlar kategorisinde ise Nuray Topallar, gösterdiği üstün çabayla üçüncü olarak ilçeye bir bronz madalya daha getirdi.

Gençlerimizin azmi umut veriyor"

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, genç sporcuların elde ettiği başarıları tebrik etti. Sengel, "Sporcularımızın bu büyük başarısı, Efes Selçuk’un spora verdiği değerin bir örneğidir. Gençlerimizin azmi ve kararlılığı bizlere umut veriyor. Sporcularımızı ve onların başarısında emeği geçen tüm antrenörlerimizi kutluyorum" dedi.