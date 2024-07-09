Efes Selçuk’ta 17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması

Efes Selçuk, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenecek 17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması'na ev sahipliği yapacak.

Tiyatro ve sanatın kalbi Efes'te

Efes Selçuk, tiyatro tutkusunu kamp ile birleştiren 17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması'na ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenecek olan buluşma, 11-14 Temmuz tarihleri arasında tiyatro üreticilerini ve tiyatro severleri İlham Veren Kent Efes Selçuk’ta bir araya getirecek.

Filiz Başkan, buluşmanın çok değerli sanatçıların katılımıyla gerçekleşeceğini belirterek, “Efes Selçuk'un tarihi ve kültürel dokusuyla bütünleşen bu buluşmada, tiyatro severlerle bir araya gelerek tiyatronun büyülü dünyasında unutulmaz anlar paylaşmak için heyecanlıyız” dedi.

Türkiye Tiyatro Buluşması’nın amacı

17 yıl önce festivallerin biçimini değiştirmek, sanat camiasına öneriler sunmak ve tiyatro üreticilerinin birbirleriyle dayanışmasını hedeflemek amacıyla başlatılan Türkiye Tiyatro Buluşması, her yıl daha da büyüyerek devam ediyor. Bu yılki buluşma, genç sanatçılar ile tiyatronun ustalarını ve duayen isimlerini Efes Selçuk’ta kamplarda ve atölyelerde buluşturacak.

Program ve etkinlikler

Efes Selçuk'un tarihi ve kültürel zenginliği ile tüm katılımcılar, hem sanatsal üretimlerini sergileme fırsatı bulacak hem de tiyatronun büyülü dünyasında unutulmaz deneyimler yaşayacak. Tiyatro severler, dört gün sürecek olan etkinlikte çeşitli atölye çalışmaları, performanslar ve panellere katılarak tiyatro dünyasının dinamikleri hakkında bilgi sahibi olabilecekler.

Ödül töreni ve önemli isimler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Efes Selçuk Belediyesi ve Kültürlerarası Tiyatro Platformu iş birliğiyle düzenlenen ve Yenikapı Tiyatrosu’nun kurucusu olduğu Türkiye Tiyatro Buluşması’nın vazgeçilmezi ödül töreninde, bu sene 14 sanatçıya ödül takdim edilecek.

17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması, 11 Temmuz Perşembe günü saat 20.00’de Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek kortej ile başlayacak. Buluşmanın ilk gününde kortejin ardından İzmir Halk Tiyatrosu tarafından İstasyon Meydanı’nda “İsyan” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

Söyleşiler ve oyunlar

Buluşma süresince tiyatro üreticileri, tiyatro ve tiyatroculuğa dair önemli konuları söyleşilerle konuşacak. Haluk Işık, Semih Çelenk, Y. Emre Küçükaydın, Metin Güler, Çağlar İşgören, Nazif Uslu, Özgün Aytar, Orhan Aydın, Levent Üzümcü, Gizem Yerik gibi önemli isimler tiyatro severlerle bir araya gelecek. Etkinlikte sahnelenecek oyunlar ise şunlar:

12 Temmuz: "Karaiskakena Efsanesi"

13 Temmuz: "Woyzeck"

14 Temmuz: "Güne Bakan Cam Kırıkları Mecburi İstikamet"