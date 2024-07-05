Efes Selçuk Belediye Meclis Üyeleri, kentin doğal ve toplumsal risklere karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla "Efes Selçuk Afetlere Karşı Dayanıklı Kent Deklarasyonu"nu imzaladı. Deklarasyon, belediyenin sivil toplum örgütleri ve ilgili tüm aktörlerle işbirliği içinde gerekli hazırlık, tedbir ve stratejileri planlamayı amaçlıyor.

Afetlere karşı dayanıklılık hedefi

Efes Selçuk Belediye Meclis Üyeleri, kentin her türlü doğal ve toplumsal risklere karşı dayanıklı hale getirilmesi için önemli bir adım attı. İmzalanan "Efes Selçuk Afetlere Karşı Dayanıklı Kent Deklarasyonu", kentin doğal afetler, iklim değişikliği ve diğer toplumsal risklere karşı dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

Deklarasyonun içeriği

Deklarasyonda, “Kentimizin sivil toplum örgütleri olmak üzere tüm ilgili ve sorumlu aktörlerle birlikte gerekli hazırlık, tedbir ve stratejileri planlayacağız” ifadesi yer aldı. Bu kapsamda, afetlere karşı hazırlıklı olma, risk azaltma ve kriz yönetimi konularında kapsamlı çalışmalar yapılacak.

Deklarasyonun imzalanmasıyla birlikte, Efes Selçuk Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları, kentin afetlere karşı dayanıklılığını artırmak için ortak projeler geliştirecek. Bu projeler arasında, afet eğitimleri, acil durum planları, altyapı güçlendirme çalışmaları ve risk haritaları oluşturma gibi çeşitli önlemler bulunuyor.

Efes Selçuk Belediye Başkanı, deklarasyonun önemine vurgu yaparak, “Toplumun tüm kesimlerinin katılımı ve işbirliği ile kenti daha güvenli hale getireceğiz” dedi. Başkan, afetlere karşı dayanıklı bir kent oluşturmanın, yalnızca belediyenin değil, tüm toplumun sorumluluğu olduğunun altını çizdi.