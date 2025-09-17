Bu yılın teması “Herkes İçin Hareketlilik” olarak belirlenen etkinlikler, İstasyon Meydanı’ndan başlayan bisiklet kortejiyle başladı ve renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe, her yaştan vatandaş, öğrenciler ve bisikletliler katıldı. Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin de kortejde bisikletiyle yer alarak etkinliğe destek verdi. Kortej Cumhuriyet Ortaokulu’nda sona ererken, minik katılımcılar palyaço, yüz boyama ve sihirbaz gösterileriyle keyifli anlar yaşadı.

Program kapsamında Efesli Babalar Topluluğu, okul bahçesinde geleneksel sokak oyunlarıyla çocuklara eğlenceli dakikalar sundu. Etkinlikte animasyon ekiplerinin dans gösterileri de renkli görüntüler oluşturdu. Ayrıca Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi tarafından hazırlanan dev satranç oyunu, küçük katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Çocuklara sağlıklı beslenmenin önemini anlatmak amacıyla düzenlenen Tohum Atölyesinde, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde üretilen yerel tohumlar öğrencilere hediye edildi. Karaot Tohum Derneği Başkanı Feray Karapınar, sebze ve meyvelerin yetişme süreçlerini eğlenceli bir şekilde çocuklarla paylaştı.

Etkinliğe destek veren Efesli Babalar Topluluğu Üyesi Cengiz Koç, “Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında öğrencilerimizle birlikte İstasyon Meydanı’ndan Cumhuriyet Ortaokulu’na kadar bisiklet sürdük. Çocuklarımızı geleneksel sokak oyunlarıyla buluşturuyor, onları ekranlardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Bu hareketliliğin artarak devam etmesini diliyoruz” dedi.

Efes Selçuk’ta düzenlenen bu etkinlik, hem çocukların sağlıklı alışkanlıklar kazanmasını sağladı hem de toplum genelinde sürdürülebilir ve hareketli yaşam bilincinin güçlenmesine katkı sundu.