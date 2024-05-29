umhuriyet Mahallesi'nden başlayan temizlik çalışmaları, kentin farklı noktalarında da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 25 kişilik temizlik ekibi, Efes Selçuk Belediyesi temizlik emekçileri ile birlikte çalışarak Efes Selçuk sokaklarını pırıl pırıl hale getirdi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu, halkın sağlık ve hijyeninin her şeyden önde geldiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Sayın Cemil Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildiği ilk günden beri el ele tutuşup hizmetleri yerine getirmek için gayret ediyoruz. Bunların en güzel örneklerinden biri de temizlik çalışmalarındaki birliktelik oldu. O yüzden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.