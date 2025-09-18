Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından “Sesimiz Var” mottosuyla düzenlenen “Başka Bir Siyaset Okulu” söyleşileri, 23-24 Eylül tarihlerinde Selçuk Efes Kent Belleğinde gerçekleştirilecek. Program, Olof Palme International Center ve Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) desteğiyle hayata geçiriliyor.

Gündüz gençlere özel, akşam halka açık

Etkinliğin gündüz oturumlarında üniversite öğrencileri bir araya gelerek siyaset, toplumsal sorunlar ve kültürel konularda fikir alışverişi yapacak.

Saat 20.00’den itibaren ise söyleşiler halka açık olarak gerçekleştirilecek. Amaç, gençlere katılımcı bir tartışma ortamı sunmak ve Efes Selçuk halkıyla toplumsal konular üzerine ortak bir paylaşım alanı oluşturmak.

İlk gün kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konuşulacak

Etkinliğin ilk günü olan 23 Eylül Salı akşamı, Havle Kadın Derneği’nden Edibenur Üner ve Kadının İnsan Hakları Derneği’nden Yıldız Taghızade, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları üzerine konuşmalar yapacak.

Bu oturumda, gençlerin kadın hakları alanında nasıl aktif bir rol üstlenebileceğine dair öneriler ve deneyimler paylaşılacak.

İkinci gün kültür politikaları gündemde

24 Eylül Çarşamba günü etkinlik, yerel kültür politikaları üzerine gerçekleştirilecek söyleşilerle devam edecek.

Teos Kültür Sanat Derneği Başkanı Sarp Keskiner moderatörlüğünde yapılacak oturumda,

Arkeolog ve Gıda Mühendisi Ahmet Uhri "Arkeo-Bellek ve Kentsel Aidiyet",

Kültür Yöneticisi Gökçe Süvari ise “Sucul Belleğe Sanatsal Bakış: Forecast Türkiye – Suyun Belleği” başlıklı sunumlarını katılımcılarla paylaşacak.

Gençlere katılım çağrısı

İki gün sürecek olan “Başka Bir Siyaset Okulu” etkinliği, siyaset ve kültür alanında farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Etkinlik boyunca gençler ve Efes Selçuklular, uzman isimlerle bir araya gelerek toplumsal meseleler, katılımcı demokrasi ve kültürel miras üzerine düşünme ve tartışma fırsatı bulacak.

Efes Selçuk Belediyesi yetkilileri, programa tüm ilçe sakinlerini ve gençleri davet ederek, “Başka bir siyaset mümkün, yeter ki birlikte düşünelim ve üretebilelim” mesajını verdi.