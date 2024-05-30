Büyük Usta Nazım Hikmet, ölümünün 61. yıl dönümünde Efes Selçuk’ta "Bedreddin Oratoryosu" ile anılacak. Etkinlik, 3 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da İstasyon Meydanı’nda gerçekleşecek. Geniş Merdiven Orkestrası tarafından sahnelenecek olan oratoryo, Nazım Hikmet’in "Şeyh Bedreddin Destanı" eserinden uyarlanarak O’nun temalarını ve tarihi anlatımlarını müzikle buluşturacak.

Nazım Hikmet’in derin felsefi mesajlar içeren "Şeyh Bedreddin Destanı", 14 bölüm ve 18 şarkıdan oluşuyor. Efes Selçuk İstasyon Meydanı’nda, müzik eşliğinde izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Nazım Hikmet'in mirasına sahip çıkılıyor

Geniş Merdiven Orkestrası, Nazım Hikmet’in anısına muhteşem bir gösteri sunacak. Orkestra üyeleri arasında Murat Mengirkaon, Barış Yıldırım, Savaş Sami Kündüroğlu, Kurtuluş Doğru, Asim Murat Okur, Şükran Alış, Nüket Aslan ve Serhat Suat Şimşek yer alıyor. Sahne alacaklar arasında ayrıca Latif Tiftikçi ve İmran Aydın Tali de bulunuyor.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Nazım Hikmet’in sanatını bir kez daha yaşatacak etkinlikle ilgili memnuniyetini dile getirdi. Sengel, "Nazım Hikmet’in mirasına hep birlikte sahip çıkalım. Bu anlamlı gecede bir araya gelerek büyük ustamızı anmak için birlikte olalım" dedi.