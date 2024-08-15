Efes Selçuk Belediyesi, geleneksel kış hazırlıklarını kolaylaştırmak için bu yaz da kolları sıvadı. Kentin merkez mahalleleri ve köylerine getirilen salça makineleri, vatandaşların işini büyük ölçüde hafifletiyor. Kadınlar ve erkekler, domatesleri hazırlarken, belediye çalışanları bu domatesleri makinelerde işleyerek salça yapımını hızlı ve zahmetsiz hale getiriyor.

Salça makineleri merkez mahallelerde ve köylerde vatandaşlarlaa buluşuyor

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in girişimiyle başlatılan ve özellikle kadınların büyük memnuniyetiyle karşılanan salça makinesi uygulaması, bu yıl da devam ediyor. Salça makineleri, belirlenen tarihlerde köylerde ve merkez mahallelerde vatandaşların hizmetine sunuluyor. Zafer Mahallesi Çamlık Parkı’nda sabit olarak duran bu makineler, her yıl olduğu gibi bu yıl da kış hazırlıklarını kolaylaştırarak vatandaşların büyük beğenisini topluyor.

"Artık kadınlar ve erkek birlikte salça yapıyor"

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, salça yapan vatandaşları ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Başkan Sengel, “Bu işe başlamadan önce kadınların salça hazırlığı için çok fazla vakit harcadığını fark ettik. Çoğu zaman bu işleri kadınlar tek başına yapıyordu. Biz de dedik ki; bu işler erkeklerin de sorumluluğunda olmalı ve belediye olarak salça makinesi ile destek vermeliyiz. Efes Selçuk’ta kadınlar ve erkekler yıllardır birlikte salça yapıyor. Herkese afiyet olsun!” diye konuştu.

Salça yapımının belediye desteğiyle çok daha kolaylaştığını belirten Efes Selçuklu vatandaşlar, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.