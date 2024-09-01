Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Turnuvası etkinlikleri, Carpouza Cafe’de gerçekleştirilen briç turnuvası ile renklendi. 80 briç sporcusunun katılımıyla gerçekleşen turnuva, Kuşadası, Didim, Ankara gibi farklı şehirlerden gelen katılımcılarla coşkulu bir atmosferde geçti. Briç severler, kıyasıya mücadele ederken aynı zamanda eğlenceli anlar yaşadılar.

Başkan Sengel'den teşekkür mesajı

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, turnuvaya olan yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Briç turnuvamıza katılım gösteren tüm sporculara teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Sengel’in sözleri, briç sporuna olan ilginin giderek arttığını vurguladı.

Merhum Ersin Kirazlı unutulmadı

Turnuva kapsamında, uzun yıllar Efes Selçuk'ta yaşamış ve kısa süre önce vefat eden briç tutkunu Ersin Kirazlı da anıldı. Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, Selçuk Briç Kulübü adına Kirazlı’nın eşi Esen Kirazlı’ya verilmek üzere hazırlanan plaketi, Esen Kirazlı’nın yurtdışında olması sebebiyle aile dostları Hasan Tomruk’a teslim etti.

Turnuva gelenekselleşiyor

Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, turnuvanın gelenekselleştirilmesi ve daha geniş katılımlarla her yıl düzenlenmesi hedefini dile getirerek, “Tüm katılımcılara başarılar diliyoruz” ifadesini kullandı.

Katılımcılardan olumlu geri dönüşler

Turnuvada yer alan Efes Selçuklu katılımcı Ali Ölmez, “Katılım beklediğimizden çok daha yüksek oldu. Özellikle çevre illerden gelen misafirlerimiz turnuvadan memnun kaldıklarını ve tekrar gelmek istediklerini belirtti” dedi.

Türkiye Briç Federasyonu Hakemi Abdülkadir Yaz ise briçin sosyal bir oyun olduğuna dikkat çekerek, “Briç, mantık, psikoloji ve matematik gibi birçok unsuru bir arada barındıran gelişmiş bir zeka sporudur” ifadelerini kullandı.

Zafer Turnuvası dereceleri

Zafer Turnuvası Briç Kategorisi'nde dereceye giren isimler ödüllendirildi:

- North South Birincileri: Serhat Berke Erden, Osman Gemici

- East West Birincileri: Kamber Dinek, Tuğrul Utku Sarı

- Senyör Birincileri: Ali Ülgüç, İrfan Baygın

- Mix Birincileri: Hasan Çetin, Hülya Tunavelioğlu