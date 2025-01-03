Efes Selçuk Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışan annelere yönelik önemli bir proje başlatıyor. Ayışığı Masal Evi, gece çalışmak durumunda olan annelerin çocuklarını güvenli bir ortamda bırakabilmelerini sağlayacak. Belediye, anket çalışmasıyla gelecek talepleri değerlendirerek projeyi hayata geçirecek.

"Çalışan annelerin yanındayız"

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çalışan kadınları ve çocukları desteklemeye devam ediyor. Başkan Sengel, ilçedeki her mahalleye kreş hizmeti sunma çalışmalarını sürdürürken, gece çalışmak zorunda olan anneleri de unutmadı. Başkan Sengel, "Gece çalışan annelerin yaşadığı zorlukları biliyoruz. Çocuklarımızın güvenli ve mutlu bir ortamda olması, annelerimizin huzurla çalışabilmesi bizim önceliğimiz," dedi. Ayışığı Masal Evi projesi ile anneler, gece saatlerinde rahatça çalışırken çocukları güvenle vakit geçirecek.

Anket ile talepler belirleniyor

Efes Selçuk’ta ikamet eden gece çalışan anneler, Efes Selçuk Belediyesi ve Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel’in sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan anket linkine katılarak görüşlerini belirtebilirler. Yeterli talep gelmesi durumunda, Ayışığı Masal Evi projesi hızla hayata geçirilecek.

Sosyal belediye anlayışıyla kadınlara destek

Efes Selçuk Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışına bağlı olarak, kadınların hayatlarını kolaylaştıran projelere imza atmaya devam ediyor. Ayışığı Masal Evi, sadece çalışan annelere değil, aynı zamanda ailelerin yaşam kalitesine de katkı sağlamayı amaçlıyor.