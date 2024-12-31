Efes Selçuk’ta kent merkezinde gerçekleştirilen doğal gaz ve altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Namık Kemal Caddesi’nden başlayıp Cengiz Topel ve Siegburg Caddesi’ne kadar uzanan kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Sengel, bu projelerin İzmirgaz, İZSU, Gediz Elektrik ve TELEKOM gibi kurumlarla koordinasyon içinde sürdürüldüğünü belirtti.

Altyapı çalışmaları esnafın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılıyor

Başkan Ceritoğlu Sengel, uzun yıllardır çarşı içerisinde doğal gaz ve altyapı çalışmalarının esnaf ve vatandaşlar tarafından beklediğini hatırlatarak, projelerin başından itibaren esnafın görüş ve önerilerinin dikkate alındığını vurguladı. Çarşı içindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından, bölgenin hem sosyal hem de ekonomik olarak büyük bir gelişim göstereceğini belirtti.

Çarşıya yeni bir yüz kazandırılacak

Efes Selçuk’ta devam eden altyapı ve doğal gaz çalışmaları, Atatürk Mahallesi’nde büyük bir değişim yaratacak. Başkan Ceritoğlu Sengel, çalışmaların ardından çarşının yepyeni bir görünüme kavuşacağını ifade etti. Artemis Heykeli çevresindeki Arap Yaseminleri gibi tarihi değerlerin korunmasına büyük bir hassasiyet gösterildiğini belirten Sengel, kazı esnasında yaşanabilecek zedelenmelerin diğer kurumlar için de geçerli olduğunu dile getirdi.

Efes Selçuk için önemli bir adım

Başkan Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk çarşısındaki altyapı çalışmalarının sadece bölgenin estetik yapısını değil, aynı zamanda halkın yaşam kalitesini de artıracağını vurguladı. Çalışmaların hem esnaflar hem de Efes Selçuklular için hayırlı olmasını temenni ett