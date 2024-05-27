Bu önemli etkinliğe, CHP Efes Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu ve İlçe Örgütü ile birlikte katılan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Emekli Efeslim Kart Projesi’nin başarısını gururla paylaştı.

Başkan Sengel, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, aylar önce hayata geçirilen Emekli Efeslim Kart Projesi’nin bugün daha da büyük bir anlam taşıdığını vurguladı. Paylaşımında, "Ankara’daki büyük emekliler mitingine katılarak verdiğimiz mücadelenin göstergesini aylar önceden hayata geçirdiğimiz Emekli Efeslim Kart’ın bugün daha çok önem taşıdığını görmenin gururuyla... Bugün, bu kartın daha da önemli hale geldiğini görmekten gurur duyuyoruz. Emeklilerimizin yanında olacağımıza söz vermiştik ve sözümüzü tuttuk. Zorlu ekonomik koşullarda emekli yurttaşlarımıza destek olduk, olmaya da devam ediyoruz" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi, Emekli Efeslim Kart Projesi ile kentte yaşayan emeklilere maddi ve manevi destek sunarak, onların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu kart ile emekliler, çeşitli indirim ve avantajlardan yararlanabiliyor, sosyal etkinliklere katılım sağlayabiliyor. Ayrıca, belediyenin sunduğu bir diğer önemli hizmet ise, kentte yaşayan emekli ve yaşlıların tedavileri için gerekli durumlarda İzmir, Aydın ve çevre ilçelerdeki hastanelere ücretsiz nakil imkanı. Bu hizmet, vatandaşlar tarafından büyük takdirle karşılanıyor.