Efes Selçuk'ta Haşere Sorununa Karşı Önlemler Artırıldı

Yasin ÇETİN/Özel Haber

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Efes Selçuk'ta haşereyle mücadele çalışmalarını sabahın erken saatlerinde başlatarak, ilçenin farklı bölgelerinde yoğun ilaçlama gerçekleştiriyor.

Efes Selçuk'ta haşerelerle mücadele

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Efes Selçuk'ta haşereyle mücadelede etkin çalışmalar yürütüyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar kapsamında, Atatürk Caddesi'nin tüm alt ve üst sokaklarında yoğun dozda hamam böceği ve diğer haşerelere yönelik ilaçlama yapıldı.

Hafta sonu da aralıksız devam eden ilaçlama çalışmaları, ilçenin belirlenen bölgelerinde yoğunlaştırılarak sürdürüldü. Bu uygulama ile tespit edilen alanlardaki haşerelerle mücadele titizlikle devam ediyor.

Yetkililer, vatandaşların haşere şikayetlerini belediyenin ilgili birimlerine iletmelerinin yeterli olacağını belirterek, daha temiz ve sağlıklı bir çevre için bu mücadelenin bir parçası olarak işbirliğine destek vermelerini istediler.