Efes Selçuk Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yaz aylarının gelmesiyle artan sivrisinek sorununa karşı etkili bir ilaçlama kampanyası başlattı. Özellikle Küçük Menderes ve Pamucak bölgesinde gerçekleştirilen drone destekli ilaçlama çalışmalarıyla sivrisineklerin üreme alanları hedef alındı.

Drone ile biyolojik ilaçlama

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte çalışan Veteriner Hekim Mehmet Hür Öztürk, kullanılan ilaçların tamamen biyolojik olduğunu ve sadece sivrisinek larvalarına etki ettiğini belirtti. Öztürk, “Bu yöntemle doğaya ve diğer canlılara zarar vermeden sivrisineklerle mücadele edebiliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Doğa dostu teknikler ve düzenli ilaçlama

Doğaya ve çevre sağlığına zararsız olan bu biyolojik ilaçlama tekniği, belirli aralıklarla tekrarlanarak yaz boyunca devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu çalışmalar sayesinde bölge halkının sinek ve haşere sorunundan uzak, rahat bir yaz geçirmesini hedefliyor.

Efes Selçuk Belediyesi'nin yoğun çalışma programı

Efes Selçuk Belediyesi vatandaşların yaz mevsini sağlıklı ve rahat geçirebilmesi için ilaçlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Gece ilaçlamalarıyla cadde ve sokaklarda, gündüz ise yeşil alanlarda etkin mücadele sürüyor. Bu kapsamlı çalışmalarla Efes Selçuk halkı, yaz aylarını sinek ve haşere problemleri yaşamadan, huzur içinde geçirebilecek. Sivrisineklerle mücadeledeki kararlılık, bölgedeki yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.