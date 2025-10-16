Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde kadın üreticilerle buluştu. Toplantıda, tarımda kadın emeğinin önemi, sürdürülebilir üretim ve Üretici Pazarı’nın detayları ele alındı.



Kadın üreticiler tarımın güvencesi

Başkan Sengel, kadın üreticilerin tarımsal üretimde belirleyici bir rol oynadığını vurgulayarak, “Kadınlar toprağa daha uzun soluklu bağlılık gösteriyor. Hem kadın hem genç çiftçileri desteklemek için çaba sarf ediyoruz” dedi. Sengel, doğru üretim tekniklerinin sağlıklı nesiller için önemine dikkat çekti.

Genç çiftçileri yetiştirmek zorundayız

Tarımla ilgilenen nüfusun yaş ortalamasının yükseldiğine dikkat çeken Başkan Sengel, gençlerin toprağa bağlanması gerektiğini belirtti. “Ziraat odalarına kayıtlı çiftçilerin yaş ortalaması yükseliyor. Genç çiftçi sayısı azaldıkça kırsal yerleşkeler boşalıyor. Kadın çiftçilere daha fazla iş düşüyor” ifadelerini kullandı.

Üretici Pazarı 19 Ekim’de açılıyor

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde her Pazar kurulacak Üretici Pazarı’na dair bilgi veren Başkan Sengel, “Doğrudan üretici ile tüketiciyi buluşturmayı hedefliyoruz. Burada Efes Selçuk’ta yetişen ürünlerin sunumunu ve örneklemesini göstereceğiz” dedi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü sizindir

Başkan Sengel, Yaşam Köyü’nün kadın, genç ve çocuk üreticilere ait olduğunu belirterek, “Toprakla buluşmak isteyen ve tohumdan tabağa giden süreci esas alan sizlersiniz. Sürdürülebilirlik sizlerin emeğiyle mümkün” dedi.

Eğitim ve iş birliği

Etkinlikte, Ziraat Mühendisleri Odası iş birliğiyle düzenlenen eğitimler hakkında bilgi paylaşıldı. Kadın üreticiler de Başkan Sengel’e üretim süreçlerine dair önerilerini iletti. Gün, kadın üreticilerin Yaşam Köyü’nü gezmesiyle sona erdi.