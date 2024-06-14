Efes Selçuk'ta Konserve Projesi Kültürel Mirası Inceledi

Avrupa Birliği tarafından desteklenen KONSERVE Projesi çerçevesinde, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) koordinatörlüğünde Selçuk Efes Kent Belleği'nde bir Kültür Çalıştayı düzenlendi. Çalıştay, geçmişten günümüze Efes Selçuk'ta kültür ve sanat faaliyetlerini inceleyerek, kent belleği üzerine derinlemesine bilgi paylaşımı sağladı.

KONSERVE projesi

Selçuk Efes Kent Belleği Sorumlusu Tolga Mert, açılış konuşmasında katılımcılara kentin kültürel geçmişi ve Selçuk Efes Kent Belleği hakkında detaylı bilgiler sundu. TOES Kültür Sanat Derneği Başkanı Sarp Keskiner ise KONSERVE Projesi'nin amacını anlatarak, proje kapsamında gerçekleştirilen Misafir Sanatçı Programı'nın önemine vurgu yaptı. Proje kapsamında Efes Selçuk'un somut olmayan kültürel mirasının sanat yoluyla incelendiğini belirten Keskiner, 4 sanatçının 21 gün boyunca köylerin kültürel ve arkeolojik mirasını irdelediğini ve bu deneyimlerden ilham alarak sanat eserleri ürettiğini aktardı.

Kültürel mirası koruma çalışmaları

Çalıştayın ilerleyen bölümlerinde katılımcılar, gruplar halinde Efes Selçuk'ta sürdürülebilir kültür politikalarının geliştirilmesi üzerine öz değerlendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirme çalışmaları sonucunda ortaya çıkan veriler üzerine fikir alışverişi yapılarak, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için stratejiler belirlendi.