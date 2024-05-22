Efes Selçuk'ta bulunan Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi, farklı kültür ve sanat kurslarıyla dikkat çekiyor. Arnavutça, İtalyanca ve Yunanca dersleri büyük ilgi görüyor.

Dil halkları birleştiriyor

Halklar arasında köprü kuran dil kursları, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde yoğun katılımla devam ediyor. Arnavutça eğitmeni Şevket Balla, derslerin Eylül ayından bu yana sürdüğünü belirterek, "Arnavutça kurslarımıza katılanların çoğu, Arnavutluk’taki akrabalarıyla daha iyi iletişim kurabilmek için bu dili öğrenmek istiyor. Böylece, iki ülke arasında güçlü bir bağ kuruluyor. Belediye başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel’e ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Arnavutça kursuna katılan Fatih Yurtlak, “Geçen yıldan bu yana derslere devam ediyorum. Ailem Arnavutluk’ta olduğu için bu dili öğrenmek benim için çok önemli” dedi. İtalyanca eğitmeni Sevil Yılmaz ise, Ekim ayından bu yana süren derslere yoğun ilgi olduğunu belirtti ve “Filiz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kurslar ücretsiz ve herkese açık

Müzik kursları sayesinde İtalyanca öğrenme fırsatı bulan Alev Bitgel, "Hem İtalyanca hem de Yunanca kurslarına devam ediyorum. Bu kursların ücretsiz ve herkese açık olması büyük bir fırsat" dedi. Kızıyla kursa katılan Birtek Savran ise, derslerin verimli geçtiğini ve 11 yaşındaki kızının da katılımından çok memnun olduğunu belirtti.

Keyifli bir öğrenme ortamı sunuyor

İtalyanca öğrenmenin yanı sıra, kurs ortamının da keyifli olduğunu söyleyen Serhan Özdemir, “Erasmus için Napoli’ye gittiğimde İtalyanca öğrenmeye karar vermiştim. Bu kurs sayesinde bu hayalimi gerçekleştirebiliyorum. Selçuk Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Gülten Menzil ise, kütüphanede birçok kursa katıldığını ve derslerin keyifli geçtiğini belirterek, “Harika bir ortamımız var. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.