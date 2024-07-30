Efes Selçuk Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli bölgelerinde biriken molozları temizlemek için iki haftalık titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Deppo Efes arkası, Şirince yolu, Abuhayat eski taşocağı ve Zeytinköy arıtma bölgesindeki atık molozlar başarılı bir şekilde toplandı. Bu kapsamlı temizlik çalışmasıyla, kentin birçok noktasında görsel kirliliğe neden olan moloz yığınları ortadan kaldırıldı.

Çevresel ve görsel kirlilik son buldu

Moloz yığınları, kentin çeşitli yerlerinde hem çevresel hem de görsel kirlilik yaratıyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışan Efes Selçuk Belediyesi, moloz yığınlarını toplamak için kapsamlı bir operasyon yürüttü. Çalışmalar sırasında, molozların yanı sıra kullanılmayan mobilyalar da toplandı ve bertaraf edildi.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel’den teşekkür

Çalışmaların başarıyla tamamlanmasının ardından, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir Büyükşehir ve Efes Selçuk Belediyesi ekiplerine özverili çalışmaları için teşekkür etti. Başkan Sengel, vatandaşları molozları gelişigüzel dökmemeleri konusunda uyararak, çevre temizliği için herkesin katkıda bulunması gerektiğini vurguladı.

Ekipler, kentin her noktasında titiz bir şekilde inceleme yaparak temizlik çalışmalarını tamamladı.