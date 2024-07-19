İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Efes Selçuk’ta muhtarlara yönelik kapsamlı bir yangın eğitimi düzenledi. Eğitimde, yangın öncesi, yangın anı ve sonrasında atılması gereken adımlar detaylı bir şekilde ele alındı.

Artan orman yangınlarına karşı bilinçlendirme

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Serkan Korkmaz, son dönemde artan orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenledikleri eğitimlerin önemine değindi. Korkmaz, “İzmir’de birçok ilçemizde orman yangınları yaşandı ve bu yangınların neredeyse yüzde 80-90'ı insan kaynaklı faktörlerden kaynaklanıyor. Alınacak önlemler ve bilinçlendirme faaliyetleri ile yaşam alanlarımızı korumamız ve gelecek nesillere bu mirası sağlam bırakmamız mümkün” dedi.

Başlangıç yangınlarını önlemek için strateji

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürlüğü’nden Şerife Güzel, yapılan çalışmaların amacının başlangıç yangınlarını önlemek olduğunu vurguladı. Güzel, “Geçtiğimiz yıl 18 Temmuz’dan bugüne kadar Selçuk’ta çıkan 325 yangının 203’ü ot yangınları dediğimiz başlangıç yangınları. Selçuk’ta bir yıl içinde 12 tane orman yangını meydana geldi. Bu nedenle tankerlerimize büyük iş düşüyor. Muhtarlarımızın öncülüğünde tankerlerin aktif olarak kullanılması ve geri dönüşlerinin bize iletilmesi bizim için büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Muhtarlara kritik görev

Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Güzel, küresel iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle orman yangınlarının arttığını belirterek, “Küresel iklim değişikliği ile birlikte kurak bir iklime doğru gidiyoruz. Türkiye’nin topoğrafyası nedeniyle güneş ışınları zemin geçit kuraklığına neden oluyor. Deprem, seller ve kuraklık gibi sorunlar önümüzdeki büyük tehditler arasında. Özellikle kırsal alanlardaki muhtarlar, başlangıç yangınlarını önlemek ve bu yangınların yayılmasını engellemek açısından kritik bir role sahip. Çünkü ot yangınları diğer kızılçam arazilerine sıçrayarak büyük afetlere dönüşebiliyor” diyerek sözlerini tamamladı.