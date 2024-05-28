Efes Selçuk'ta 26 Mayıs Pazar günü yaşanan elektrik kesintisine rağmen, ÖSYM tarafından 10.00 - 20.00 saatleri arasında yapılan online AYT Deneme Sınavı'na katılan öğrenciler mağdur edilmedi.

Öğrencilere destek verildi

Elektrik kesintisi nedeniyle evlerinden sınava giremeyecek olan öğrenciler, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'ne gelerek bilgisayar ve tabletleriyle sınavlarını sorunsuz bir şekilde tamamladı.

Kütüphane ve sosyal etkinlik merkezi'nde sınav koşulları sağlandı

Efes Selçuk Belediyesi Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi yetkilileri, öğrencilerin sınav stresinden etkilenmemesi için her türlü önlemi aldıklarını belirtti. Kütüphane ve Sosyal Etkinlik Merkezi, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak sınav boyunca gerekli teknik desteği de sağladı. Öğrenciler, güvenli ve sessiz bir ortamda sınavlarını rahatlıkla tamamlayabildi.

Öğrenciler mağduriyet yaşamadı

Bu düzenleme sayesinde, 26 Mayıs'ta yaşanan elektrik kesintisine rağmen, öğrenciler hiçbir mağduriyet yaşamadı. Efes Selçuk Belediyesi'nin bu proaktif yaklaşımı öğrenciler tarafından takdirle karşılandı.