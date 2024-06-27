Efes Selçuk Belediyesi ve İzmir Satranç İl Temsilciliği'nin iş birliği ile düzenlenen Efes’in Çocukları Satranç Turnuvası, genç satranç severleri buluşturdu.

99 satranç sporcusu

26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen turnuvanın ilk etabı sona erdi. 6-18 yaş arasındaki dört ayrı kategoride toplam 99 satranç sporcusu kıyasıya mücadele etti.

Kategorilere göre katılım ve performans

8 Yaş ve Altı Kategori: 31 sporcu

10 Yaş ve Altı Kategori: 32 sporcu

14 Yaş ve Altı Kategori: 26 sporcu

18 Yaş ve Altı Kategori: 10 sporcu

Turnuvada 8 yaş ve altı kategoride 31 sporcu, 10 yaş ve altı kategoride 32 sporcu, 14 yaş ve altı kategoride 26 sporcu ve 18 yaş ve altı kategoride ise 10 sporcu ter döktü.

Bilgi Keskin'den turnuvaya destek

Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, turnuvaya katılan sporcuların heyecanına ortak oldu ve hakemlere teşekkür ederek sporculara başarılar diledi.

Ailelerinden çocuklara destek

Turnuvaya katılan çocukların aileleri de heyecanlarını dile getirdi. Ömer Akçil, oğlunun seviyesini görmek için turnuvaya katıldıklarını belirterek, "Oğlum 3 yıldır satranç kursuna gidiyor. Bu turnuva onun gelişimini görmek için büyük bir fırsat" dedi. Gizem Özkök ise turnuvaların daha sık düzenlenmesini istediğini ifade etti.

Burak İslam, oğlunun satranç sevgisinin anaokulunda başladığını belirterek, "Turnuvaya katılmak bizim için büyük bir mutluluk" dedi. Dilek Kalfaoğlu, satrancın kızının dikkat dağınıklığını azalttığını vurgularken, Mustafa Bozkurt ise çocuğunun iletişim ve eğitim hayatında olumlu değişiklikler gözlemlediğini belirtti.

Başarılı sporculara kupa

Turnuva sonunda 8, 10, 14 ve 18 yaş gruplarında ilk beşe giren sporcular ve kızlarda ilk üçe giren çocuklar kupa ile ödüllendirilecek. Turnuvanın ödül töreni büyük bir merakla bekleniyor. Bu turnuva, satrancın genç nesillere sevdirilmesinde önemli bir adım oldu.