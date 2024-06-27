Efes Selçuk Belediyesi ve İzmir Satranç İl Temsilciliği iş birliği ile Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenen Efes’in Çocukları Satranç Turnuvası’nın ilk etabı tamamlandı. Turnuvaya 6 yaşından 18 yaşına kadar 4 ayrı kategoride toplamda 99 satranç sporcusu katıldı.

Yoğun katılım ve heyecanlı mücadele

Efes’in Çocukları Satranç Turnuvası’nda 8 yaş ve altı kategoride 31 sporcu, 10 yaş ve altı kategoride 32 sporcu, 14 yaş ve altı kategoride 26 sporcu, 18 yaş ve altı kategoride ise 10 sporcu heyecanlı bir mücadele gösterdi. Turnuva, satranç sevgisini gelecek nesillere aşılamak ve çocukların hayatına dahil etmek amacıyla düzenlendi.

Belediye başkan yardımcısından teşekkür ve başarı dilekleri

Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, turnuva öncesinde hakemlere teşekkür ederek sporculara başarılar diledi. Keskin, sporcuları yalnız bırakmayarak onların heyecanına ortak oldu.

Ailelerin destekleri

Turnuvaya katılan sporcuların aileleri de çocuklarının yanında yer alarak onları destekledi. Oğlunun turnuvaya katılarak seviyesini görmek istediğini belirten Ömer Akçil, “Oğlum 3 yıldır satranç kursuna gidiyor ve stratejik bir oyun olduğu için satranç oynamayı çok seviyor. Turnuvayı duyunca katılmak istedik, diğer çocuklarla oynayarak seviyesini görmesini istedik. Bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Gizem Özkök, “Bu turnuvaların daha sık düzenlenmesini istiyoruz. Emeği geçen herkese, Efes Selçuk Belediyesi’ne teşekkür ederiz” dedi. Burak İslam ise, “Turnuvada oğlum Ilgaz Ali İslam ile birlikte yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Oğlumun satranç merakı Efes Selçuk’ta anaokulunda başladı. Satrancı çok seviyoruz. Emeği geçen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Ayasuluk Satranç Derneği Antrenörü Yaşar Şakar’a teşekkür ederiz” dedi.

Satrancın çocuklar üzerindeki olumlu etkileri

Dilek Kalfaoğlu, kızının satranç oynamaya başlamasının dikkat dağınıklığına ciddi bir faydası olduğunu belirterek, “Kızımın satranç oynamaya başlamasının dikkat dağınıklığına ciddi bir faydası olduğunu fark ettim. Bugün de çok güzel bir etkinlikteyiz. Efes’in Çocukları adı altında bir turnuva düzenleyip bizleri buluşturduğu için Filiz Başkan’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Mustafa Bozkurt ise, “Çocuğum satranca ilk olarak telefonda oynarken merak saldı. İlk önce benimle rekabet etmeye başladı. Daha sonra ilgisinin arttığını fark edince Ayasuluk Satranç Derneği Antrenörü Yaşar Şakar ile görüştüm. Yaşar hocamızda yetenekli olduğunu görünce turnuvalara katıldı. Bu konuda da katkılarından dolayı Filiz Başkan’a teşekkür ederiz. Özellikle turnuvaya katıldıktan sonra çocuğumun insanlarla iletişimi ve derslere bakış açısı olumlu yönde değişiklik göstermeye başladı. Daha etkin ve daha aktif olmaya başladığını fark ettik. Bu turnuvaya da çok isteyerek ve severek katıldı” dedi.

Turnuvada, 8, 10, 14 ve 18 yaş ve altı olmak üzere dört ayrı yaş grubunda mücadele eden sporcular arasında ilk beşe girenler ve kızlarda ilk üçe giren çocuklar hak ettikleri kupaya kavuşacak.