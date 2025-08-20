Uzun süredir hazırlıkları yapılan “Trafik Sakinleştirme ve Yayalaştırma Projesi”, UKOME kararı ve kent esnafının görüşleri doğrultusunda 18 Ağustos Pazartesi itibariyle hayata geçti. Proje, yaya güvenliğini artırmayı ve şehir içi trafiği daha düzenli ve akıcı hâle getirmeyi amaçlıyor.

Zabıta ve emniyet ekipleri sahada görev alıyor

Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Selçuk Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, belirlenen cadde ve sokaklarda vatandaşları bilgilendiriyor ve yeni sisteme uyum sağlamalarına yardımcı oluyor.

Yayalaştırılan cadde ve sokaklar

Projeyle birlikte Namık Kemal Caddesi, 2003 Sokak, 2004 Sokak, 1010, 1011, 1012, 1015 ve 1014 Sokakların Kızılay Caddesi ile 1016 Sokak arasında kalan bölümleri araç trafiğine kapatılarak yayaların kullanımına açıldı.

Çift yönlü cadde uygulamaları

Şahabettin Dede, Tabak, Argenta ve Abu Hayat Caddesi (İZBAN önü dahil) artık çift yönlü olarak kullanılacak ve araç trafiği bu doğrultuda yönlendirilecek.

Tek yön düzenlemeleriyle trafik rahatlıyor

Kızılay Caddesi → Abu Hayat Caddesi, 1013 Sokak → Şahabettin Dede Caddesi, Tahsin Başaran Caddesi → Kızılay Caddesi, 1016 Sokak → Abu Hayat Caddesi, 1014 Sokak → Şahabettin Dede Caddesi, 1017 Sokak → 1014 Sokak, 1018 Sokak → 1017 Sokak, 1019 Sokak → 1014 Sokak, 2006 Sokak → Tabak Caddesi ve 2008 Sokak → 2006 Sokak yönlerinde tek yön uygulaması başlatıldı.

Efes Selçuk artık daha güvenli

Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürü Abdullah Taşkınçay, projenin kent yaşamı için önemine dikkat çekerek, “Bu proje ile hedefimiz yayalarımızın güvenliğini artırmak ve şehir içi araç trafiğini düzenlemek. Esnafımız ve vatandaşlarımızın sağduyulu yaklaşımı, projenin başarısını artıracaktır” dedi.