Burcu Yanar / Özel Haber

Türkiye Tiyatro Buluşması’nın 17.’si bu yıl Efes Selçuk’ta, 11-14 Temmuz tarihlerinde, yüzlerce katılımcının buluşmasıyla hayata geçecek. Pamucak kamp alanında atölyelerin olacağı, Efes Selçuk Açıkhava Tiyatrosu’nda oyunların ve konserin yer alacağı festivalimiz; bir kez daha söyleşilerle geleceğe ışık tutmaya ve fikirleri çarpıştırmaya gayret edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Efes Selçuk Belediyesi ve Kültürlerarası Tiyatro Platformu iş birliğiyle düzenlenen Yenikapı Tiyatrosu’nun kurucusu olduğu Türkiye Tiyatro Buluşması’nın vazgeçilmezi, ödül töreninde, bu sene 14 sanatçı ödülle buluşacak.

Basın açıklamasını Türkiye Tiyatro Buluşması Düzenleme Kurulu adına Türkiye Tiyatro Buluşması Ödülleri Temsilcisi Arda Kuru okudu.

Arda Kuru, bu festivalin birleştirici bir rol oynadığını söyleyerek, “Sanatçıları birbirinden kopuk halde misafir eden festival anlayışının yerine herkesin festival boyunca bir arada olduğu, üretimlerini tartıştığı ve sanatın gelişim önermelerini sıraladığı bir biçim yarattı. Genç sanatçılar, sanatçı adayları kamplarda konaklıyor ve ustalar, duayen sanatçılar, mesleğimizin yıldızları onlarla bir araya gelerek ülke gündemini, sanat değişimini ve bir arada olmayı tartışıyordu. Bu anlamıyla sonraki pek çok festivale örnek olacak ve buradan, ülkenin dört bir yanına dağılan kamplı yapılar ortaya çıkacaktı. Herkesin tüm süreç boyunca orada olması ve dayanışmanın inceliği buluşmaları bu anlamda da öncü kıldı” ifadelerine yer verdi.

Ödül alacak isimler

Ödül alacak olan kişilerden bahseden Kuru, “Onur Ödülü, uzun yıllardır “Sanata Evet” kampanyalarını sürdüren, bu anlamda pek çok sanatçının yalnız kalmamasına vesile olan, genç sanatçıların üretimleri için her an yanında olan meslek büyüğümüz Sayın Tamer Levent’e verilmiştir. Emek Ödülü, İzmir’i yıllardır sahnede temsil eden, tiyatroya verdiği emek herkesin malumu olan değerli sanatçımız Sayın Tomris Çetinel’e verilmiştir” diye konuştu.

Başkan Sengel’e ödül

Arda Kuru, “İzmir Ödülü, Buluşmayı kuran tiyatromuz kendini her zaman bu kentin bir parçası ve uluslararası alanda da temsilcisi olarak görmüştür. Bu sebeple İzmir için çalışan, bu isme layık olduğuna inandığı kişilere bu ödülü verir. İzmir’in naif, demokrat, dayanışmacı ve çok sesli kültürünü barındıran, ürettikleri veya yaptıkları ile kenti temsil etmeye layık olan insanlara verilmektedir. Bu sene, bu ödül, geçtiğimiz yıllardan beri “EFES” ismi için mücadele etmiş, bu ismin kente kazandırılmasının ne kadar önemli olduğunu tüm kentlilere anlatmaya çalışmış, siyasetin ve hayatın sıkıştığı zamanlarda cesur çıkışlar yapmaktan geri durmamış bir direngen kadın lidere verilmiştir. Bu ödülü Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e vermekten onur duyuyoruz” dedi.