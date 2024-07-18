Efes Selçuk'ta Uluslararası Resim Sergisi Açıldı

Efes Selçuk Uluslararası Resim Sergisi, Selçuk Efes Kent Belleği'nde sanatseverlerle buluştu. Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 26 sanatçının eserleri sergileniyor.

26 sanatçının eserleri sergileniyor

Selçuk Efes Kent Belleği'nde açılan sergi, sanatın evrensel dilini kullanarak kültürel ve sanatsal bir buluşma noktası sunuyor. Sergide yer alan eserler, zengin tarihi dokusuyla bilinen Selçuk'ta özel bir atmosfer oluşturuyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Güzel, açılış konuşmasında şunları dile getirdi: "Efes Selçuk'ta bu uluslararası resim sergisine ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Kültür ve sanat etkinliklerimiz, Belediye Başkanımız Sayın Filiz Ceritoğlu Sengel'in öncülüğünde daha da artacak."

Uluslararası katılım

Serginin küratörü Ferman Aydın, Selçuk'un tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bir şehirde uluslararası bir etkinliğe imza atmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu sergiyle birlikte uluslararası seminerler ve çalıştaylar düzenleyerek Selçuk'u dünya sanatının merkezine taşımayı hedefliyoruz" dedi.