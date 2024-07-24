Efes Selçuk Belediyesi zabıta ekipleri, yaz döneminde artan hava sıcaklıkları nedeniyle umumi tuvaletler ve işletmelerin WC'lerinde hijyen denetimlerini yoğunlaştırdı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yaptığı açıklamada halk sağlığını korumak adına bu denetimlerin düzenli olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Sıcak havaların etkisiyle umumi alanlarda hijyen standartlarına uyulması daha çok önem kazanıyor. Bu kapsamda zabıta ekiplerimiz, kent genelindeki umumi WC'ler ve diğer ortak kullanım alanlarını titizlikle denetlediler" dedi.

Detaylı kontroller yapılıyor

Zabıta ekipleri, denetimlerde umumi alanların temizliği, dezenfeksiyon durumu, atık yönetimi ve genel hijyen koşullarını kontrol etti. Yetkililer, vatandaşların umumi alanları kullanırken hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatarak, konuya tüm vatandaşların hassasiyet göstermelerini istediler.

Yaz boyunca denetimler sürecek

Efes Selçuk Belediyesi zabıta ekipleri, yaz boyunca denetimlerini aralıksız sürdürecek. Bu çalışmalar, halk sağlığını koruma ve hijyen standartlarını en üst düzeyde tutma amacını taşıyor.