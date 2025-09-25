Programın ilk bölümünde Arkeolog ve Gıda Mühendisi Ahmet Uhri, “Küçük Menderes Arkeolojisi” başlıklı sunumunda bölgenin tarih boyunca sahip olduğu arkeolojik mirası anlattı. Uhri, arkeolojik bulgular üzerinden kentlerin tarihî anlamının, ticaret hacminin ve sosyal yaşamın zaman içinde nasıl şekillendiğini katılımcılarla paylaştı.

Suyun kültürel ve sanatsal rolü

Söyleşinin ikinci bölümünde Teos Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Sarp Keskiner ile dernek üyesi Gökçe Süvari söz aldı. Keskiner ve Süvari, suyun kent yaşamındaki önemini ve su etrafında şekillenen toplulukların kültürel bağlarını ele aldı.

Gökçe Süvari, “Sucul Belleğe Sanatsal Bakış” başlıklı sunumunda Forecast Türkiye kapsamında yürütülen “Suyun Belleği” projesini tanıtarak, suyun sadece doğal değil, aynı zamanda sanatsal ve kültürel bir bellek taşıyıcısı olduğuna dikkat çekti.

Söyleşi, katılımcılara Efes Selçuk kentinin kültürel sürekliliğini su kaynakları üzerinden yeniden düşünme fırsatı sundu.