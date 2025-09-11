16 Nisan’da başlayan Kuyumcu Mevkii içme suyu hattı projesinde sona yaklaşılırken, Efes Selçuk halkı önümüzdeki günlerde kaliteli içme suyuna kavuşacak.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU İşletmeler 2. Bölge Daire Başkanı Emre Sardoğan ve beraberindeki İZSU bürokratlarıyla birlikte Kuyumcu Mevkii’ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı.

“İki yıl izin süreci, zorlu kaya kırımı…”

Çalışmaların teknik detaylarını paylaşan İZSU 2. Bölge Daire Başkanı Emre Sardoğan, projenin uzun ve titiz bir süreçten geçtiğini belirterek şunları söyledi:

“Yaklaşık iki yıl boyunca orman izinlerinin alınması için büyük bir mücadele verdik. Başkanımızın desteğiyle izin süreçlerini tamamladıktan sonra hemen imalata başladık. Çalışmalar sırasında ciddi bir kaya kırımı gerçekleştirdik ve 500 metrelik içme suyu hattını döşedik. Şimdi ise son kuyu bağlantılarını yapıyoruz. Borulardaki klor temizliği tamamlandıktan sonra, herhangi bir aksilik yaşanmazsa önümüzdeki hafta suyu depoya aktaracağız.”

“Efes Selçuk’un suyu özlediği kaliteye kavuşacak”

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, projenin ilçe halkı için büyük bir anlam taşıdığını ifade ederek şunları dile getirdi:

“İZSU ekipleri, adeta Ferhat gibi dağları delerek Efes Selçuk’a sağlıklı ve kaliteli içme suyu kazandırmak için gece gündüz çalıştı. Bu proje, yıllardır ilçemizin en büyük ihtiyaçlarından biriydi. Artık Efes Selçukluların musluklarından gönül rahatlığıyla içilebilecek su akacak. Emeği geçen tüm İZSU personeline, başta Cemil Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.”

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kuyumcu Mevkii’nden getirilecek temiz su, kısa süre içinde şebekeye bağlanarak Efes Selçuk halkının kullanımına sunulacak. Böylece ilçenin yıllardır süren içme suyu sorunu tarih olacak.