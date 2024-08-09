Efes Selçuk’un Projeleri Kendi Kaynaklarıyla Yükseliyor

Filiz Başkan, Çarşamba Pazarı gezisinde esnaf ve halkla buluştu, belediyenin öz kaynaklarla yürüttüğü projeleri değerlendirdi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, geçtiğimiz gün Çarşamba Pazarı’nı ziyaret ederek pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Pazardaki gözlemleri sonrası, belediyenin devam eden ve planlanan projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yerel üretim ve tasarruf odaklı projeler

Başkan Sengel, belediyenin öz kaynaklarını verimli kullanarak hayata geçirdiği projelerden bahsederken, Vasıtalar Amirliği ve Demir Atölyesi'nde süren çalışmaların altını çizdi. Ekonomik krizin tüm kesimleri olumsuz etkilediğini belirten Başkan Sengel, “Bu zorlu ekonomik koşullarda, tasarruflu davranarak ve kendi öz kaynaklarımızla projelerimizi sürdürmeye gayret ediyoruz. Her kuruşun hesabını verebilmek için şeffaf belediyeciliğe önem veriyoruz. Artırdığımız her kuruşu, Efes Selçuklu hemşerilerimizin yararına kullanmaya çalışıyoruz” dedi.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, belediyenin öz kaynaklarını etkin şekilde kullanarak yürüttüğü projeleri detaylandırırken, “Son dönemde birçok çalışma yapıyoruz. Bankları ve çalı süpürgelerini kendi imkanlarımızla üretmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocukların neşesi ve bilgi yuvası

Başkan Sengel, Zafer Mahallesi’nde yer alan Çamlık Parkı'nda yapılan düzenlemeler ve yeni kütüphane hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Parkın, şehit anısına düzenlenmiş olmasının kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Sengel, “Çamlık Parkı’na baktığımda, burada eğlenen çocukları görmek bizi inanılmaz mutlu ediyor. Şehidimizin adını verdikten sonra buranın çocuk kahkahalarıyla dolu olmasını istemiştik. Şimdi görüyorum ki, ‘Bu park çok karanlık ve sorunlu’ diyenler bile artık memnun” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği

Başkan Sengel, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen projelere de değindi. Küçük yol tamiratları, yaya geçitlerinin boyanması ve asfalt yamalarının yapılması gibi çalışmaların İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle sürdüğünü belirtti. Ayrıca, temizlik hizmetleri ile park ve bahçe ekiplerinin rutin çalışmalarının da kesintisiz devam ettiğini ifade etti.