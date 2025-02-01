Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu’nda gerçekleştirilen Bahçelerde Budama Eğitimi, 70’in üzerinde katılımcının ilgisini çekti. Tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve doğru budama tekniklerini öğretmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitim de aldı.

Ziraat Mühendisi Mine Pakkaner tarafından verilen eğitimde: Meyvecilikte Budama, Gençleştirme Budaması, Budama Esasları ve Teknikleri, Yapısal Budama Stratejileri, Bölgelere Göre Budama Yöntemleri ve Budama Aletlerinin Seçimi ve Kullanımı gibi önemli başlıklar ele alındı.

"Yanlış budama ciddi sonuçlar doğurabilir"

Eğitimde konuşan Ziraat Mühendisi Mine Pakkaner, budamanın bilinçsizce yapılmasının ağaçların sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çekerek şunları söyledi:“41 yıldır sahada çalışan bir ziraat mühendisiyim ve budama benim uzmanlık alanlarımdan biri. Ancak budamanın yeterince bilinmediğini görüyoruz. Yanlış budama, özellikle kent içinde tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Efes Tarlası Yaşam Köyü’ndeki eğitimimizde hem meyve ağaçları hem de peyzaj bitkileri ve çalı budama tekniklerine değindik.”

Katılımcılar bilinçli budama için eğitildi

Eğitime katılan Tuba Tosunoğlu, günlük hayatında daha bilinçli budama yapabilmek için etkinliğe katıldığını belirterek şunları söyledi: “Aslında öğretmenim, ancak babamın bahçesinde budama yapıyorum. Daha bilinçli hareket edebilmek için bu eğitime katıldım. Hocamız çok detaylı ve anlaşılır bir şekilde anlattı. Uygulamalarla aldığımız bilgileri pekiştireceğimize inanıyorum.”

Bir diğer katılımcı Yusuf Gülerhepşen ise eğitimin uygulamalı olmasının çok faydalı olduğunu dile getirerek, öğrendiklerini kendi bahçesinde uygulayacağını belirtti.

Eğitimler devam edecek

Efes Tarlası Yaşam Köyü, üreticilere ve tarımla ilgilenen herkese yönelik verimli üretim teknikleri üzerine eğitimler düzenlemeye devam edecek. Budama eğitiminin ardından farklı tarımsal eğitim programlarının da planlandığı belirtildi.