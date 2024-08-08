Efeslilere Yeni Projeler Ve Müjdeler

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, düzenli olarak vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak, Çarşamba pazarında gerçekleştirilen buluşmada, ekonomik zorluklar ve belediyenin yeni projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Filiz Başkan, Türkiye’nin artan ekonomik zorlukları karşısında sosyal belediyecilik anlayışıyla destek olduklarını vurguladı.

İzmir su projesi ve halk et marketi

Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokolle hayata geçirilen İzmir Su projesine dikkat çekti. Sengel, “Efes Tarlası Bakkalı’nda 50 TL karşılığında 19 litrelik damacana su satışına başladık. Vatandaşlarımızın bu imkandan yararlandığını görmek memnuniyet verici” dedi.

Başkan Sengel, ayrıca, yakında açılacak olan Efes Halk Et Marketi hakkında bilgi verdi. “Ekonomik sıkıntılar nedeniyle halkımızın gıda erişimini kolaylaştırmak için Halk Et Marketi açıyoruz. Kasap hazırlığımız da devam ediyor. Enflasyon ve işsizlik gibi zorluklar göz önüne alındığında, bu adımlar halkımıza büyük katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca, fırın projesinin maliyet analizleri ve inşaat sürecinin sürdüğünü belirtti.

Aş evinin yeni yeri

Başkan Sengel, aş evinin yeni yerine taşınması ile ilgili gelişmeleri de paylaştı. “Aş evimizin taşınacağı yeni yer, açık düğün salonumuzun önündeki alan olacak. Bu alanın tadilatları yakında başlayacak ve aş evini daha steril bir ortama taşımış olacağız” diye konuştu.

Son olarak, Çarşamba pazarında gerçekleştirdikleri gezintinin ardından, vatandaşların sorunlarını dinlediklerini ve taleplerini aldıklarını belirten Filiz Ceritoğlu Sengel, “Sokakta olmayı seviyoruz ve halkımızla doğrudan iletişim kurmak bizim için çok önemli” diye ekledi.