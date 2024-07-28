Ziyaretçi sayısı düştü

Dünya genelinde ünlü birçok müzenin ve önemli turistik yerlerin giriş ücretlerinin 40 Euro'nun altında olması dikkat çekerken, Efes Antik Kenti'ndeki fiyat artışı ziyaretçi sayısında düşüşe neden oldu. Fiyat artışının, Efes Antik Kenti içerisine kurulan Deneyim Müzesi nedeniyle yaşandığı belirtildi. Ziyaretçiler, Deneyim Müzesi’nden yararlansın veya yararlanmasın 40 Euro'nun 17 Euro'sunu bu müzeye ödemek zorunda kalıyor. Söz konusu müzenin ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un bir yakınına ait olduğu iddialar arasında.

55 Euro olabilir

Gazete Duvar’a konuşan İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizmi Derneği Başkanı Korhan Bilgin, giriş ücretinin 23 Euro’dan 40 Euro’ya çıkarılmasının ardından bu kez de 55 Euro'ya çıkarılacağı yönünde tartışmaların gündeme geldiğini söyledi. Tepkiler üzerine ücretin 55 Euro'ya çıkarılmasının iptal edildiğini belirten Bilgin, “Bütün turizm paydaşları Sayın Bakan'a bunun neden yapılmaması gerektiği konusunda rapor verdi. Aradan süre geçtiği için biz yapılmayacağı ve iptal edildiği kanaatindeyiz. Bir şeyleri deniyorlar ve eğer tansiyon yükselirse geri çekiyorlar. Bunun da geri çekildiğini düşünüyoruz ama 40 Euro da çok yüksek bir fiyat” dedi.

Roma’da bu fiyatlar yok

Bilgin, “İtalya Roma’da, Yunanistan Akropolis’te bu fiyatlar yok. Efes Ören Yeri’nin içine bir deneyim müzesi yaptılar. Ayasofya’da ve Kapadokya’da da var. Efes’teki bu müzenin bakanın bir yakınının olduğu iddia ediliyor. Her giren turist bu müzeye 17 Euro ödüyor. İnsanların bu müzeye vakit ayırmak gibi bir zamanı yok. Müzenin önünde uzun kuyruklar oluşuyor ve insanlar müzeye girmekten vazgeçiyor. 17 Euro'nun yararlanamadıkları bir hizmete gittiğini bile bile bu parayı ödüyorlar. Bu da haliyle tepkiye neden oluyor. Geçen sene 23 Euro'ydu, bu yıl 40 Euro oldu. Ama aradaki bu zam devletin cebine girmiyor” ifadelerini kullandı.

SİT alanında kurulan sinema ünitesi tepki çekiyor

Ziyaretin ciddi anlamda düştüğünü söyleyen Bilgin, “Biz satamıyoruz. TÜRSAB’dan da istatistikler alınabilir. Bu yıl Kuşadası’na 778 gemi gelecek ve yeni nesil gemilerin kapasiteleri arttırıldı. Buna rağmen Efes’e girişlerin düştüğünü söyleyebiliyoruz. Kruvaziyer genelinde turistler Efes’e girmemeyi tercih ediyorlar. 40 Euro turistlere fazla geliyor. Kötü de bir propaganda oluyor” dedi.

Müzenin bir an önce kaldırılması ve fiyatların düşürülmesi gerektiğini ifade eden Bilgin, “Öncelikle Deneyim Müzesi’nin kaldırılması lazım. Burası bir SİT alanıdır. Bu SİT alanının üzerine bu sinema ünitesi nasıl yapılıyor, nasıl izin veriliyor bilmiyoruz. Ayrıca Turizm Bakanlığı bu ücretleri bir standarda bağlamalıdır. Herkes kafasına estiği gibi davranamamalı. Bir de gece müzeciliği başladı. Gece ziyaret ettiğinizde rezilliği görebiliyorsunuz. Tarihi eserden anı alacağım diye mermerlere zarar verenler, içki içenler, ortalığı kirletenler var. Yetkililerin silkelenip kendine gelmesi lazım. Tüm turizm paydaşları ve acenteciler olarak bıçağın kemiğe dayandığını söyleyebiliriz” diye konuştu