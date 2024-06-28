Efes Selçuk Belediyesi ve İzmir Satranç İl Temsilciliği iş birliğiyle Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen "Efes'in Çocukları Satranç Turnuvası" büyük bir katılımla gerçekleştirildi. İki gün süren müsabakaların ardından finalde dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle kupa ve madalyalarını aldılar.

Turnuva, 8, 10, 14 ve 18 yaş altı olmak üzere dört farklı yaş grubu için düzenlendi ve toplamda 99 satranç sporcusu mücadele etti.

8 Yaş ve Altı Kategorisi

En İyi Üç Kadın Sporcu: Birinci Defne Pınar, İkinci Eylül Özdemir, Üçüncü Rüya Gülbay

Genel Kategori: Birinci Ali Kalaycıoğlu, İkinci Mahmut Çınar Bozkurt, Üçüncü Defne Pınar

10 Yaş ve Altı Kategorisi

En İyi Üç Kadın Sporcu: Birinci Nihal Zade Türkel, İkinci Ada Çiftçi, Üçüncü Zeynep Livanur Rüzgaresen

Genel Kategori: Birinci Hüseyin Taşyurt, İkinci Nihal Zade Türkel, Üçüncü Mustafa Ali Bayındır

14 Yaş ve Altı Kategorisi

En İyi Üç Kadın Sporcu: Birinci Berra Sertoğlu, İkinci Ayşe Yiğitcan, Üçüncü Azra Akın

Genel Kategori: Birinci Emir Çiçek, İkinci Rüzgar Tuna Bakar, Üçüncü Ömer Kaan Arık

18 Yaş ve Altı Kategorisi

En İyi Üç Kadın Sporcu: Birinci Şeyma Ceren Aydın, İkinci Neva Şakar

Genel Kategori: Birinci Mustafa Emre Aydın, İkinci Doruk Pak, Üçüncü Şeyma Ceren Aydın

Sporcular, kupalarını İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve diğer yetkililerden alırken, madalyalarını da törende takdim edildi.

Turnuvaya katılan çocukların gösterdiği başarı ve mücadeleye değinen Ayasuluk Satranç Derneği Antrenörü Yaşar Şakar, etkinliğin başarısında emeği geçenlere teşekkür etti ve çocukların satranç üzerinden strateji, zihin gelişimi ve karar verme becerilerini geliştirdiğini vurguladı.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Başkan ise, turnuvanın başarısının beklenenden büyük olduğunu belirterek, katılımcılara ve destek verenlere teşekkür etti ve ilerleyen dönemlerde daha büyük organizasyonlara imza atacaklarını ifade etti.