Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) iş birliğiyle bu yıl sekizincisi düzenlenen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması sonuçlandı. "Susmayacağız/Şiddete Hayır" temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya 121 karikatürist, toplam 282 eserle katıldı. Jürinin titiz değerlendirmesi sonucunda, birincilik ödülüne Musa Gümüş layık görüldü.

Ödüller sahiplerini buldu

Yarışmada dereceye giren diğer isimler ise şöyle:

İkincilik Ödülü: Kürşat Zaman

Üçüncülük Ödülü: Yüksel Can

Başarı Ödülü: Aşkın Ayrancıoğlu

Konak Belediyesi Özel Ödülü: Halit Kurtulmuş

Jüri Özel Ödülü: Serdar Sönmez

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü: Şevket Yalaz

Mustafa Bora Portre Özel Ödülü: Serhat Kurt, Oktay Bingöl ve Eray Özbek

Karikatür Sanatına Katkı Ödülü: Raşit Yakalı

Ödül töreni 13 Ocak'ta

Usta karikatürist Eflatun Nuri anısına düzenlenen yarışmanın ödül töreni, 13 Ocak 2024 tarihinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Dereceye giren sanatçılara plaketlerinin yanı sıra para ödülleri de takdim edilecek. Birincilik ödülü 40 bin TL, ikincilik ödülü 35 bin TL, üçüncülük ödülü ise 30 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca, 10 bin TL'lik Başarı Ödülü, 10 bin TL'lik Konak Belediyesi Özel Ödülü, 7 bin TL'lik Jüri Ödülü, 10 bin TL'lik İGC Ödülü, 5 bin TL'lik üç Mustafa Bora Portre Ödülü ve Karikatür Sanatına Katkı Ödülü de sahiplerini bulacak.

Başkan Mutlu'dan teşekkür

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yarışmada dereceye giren tüm sanatçıları tebrik ederek, "İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte düzenlediğimiz 8. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'nda, şiddetle mücadelede sanatın gücünden yararlanarak toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefledik. Karikatürler, güçlü birer ifade aracı ve bu yarışma, hem sanatçılarımızın hem de toplumun şiddet karşısında daha duyarlı hale gelmesini sağlamak adına önemli bir adım oldu. Dereceye giren tüm karikatüristleri kutluyor, yarışmaya katılan herkese şiddetle mücadeleye katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şiddetsiz bir toplum için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması nedir?

Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Konak Belediyesi iş birliğiyle her yıl düzenlenen ve usta karikatürist Eflatun Nuri'nin anısını yaşatmayı amaçlayan prestijli bir etkinliktir. Her yıl farklı bir tema belirlenerek, karikatüristler aracılığıyla toplumsal meselelere dikkat çekilmektedir.

Eflatun Nuri kimdir?

Asıl adı Adil Nuri Erkoç olan Eflatun Nuri, 1927 yılında İstanbul'da doğdu. Türkiye'nin önde gelen karikatüristlerinden biri olarak tanınan sanatçı, eserleriyle mizah dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan karikatürleriyle toplumsal konulara ışık tutan Eflatun Nuri, 1990 yılında hayatını kaybetmiştir.

Ödül alan eserlerden örnekler

Ödül alan karikatürler, şiddet olgusunu farklı bakış açılarıyla ele alarak izleyicilere derin mesajlar sunmaktadır. Özellikle birincilik ödülüne layık görülen Musa Gümüş'ün eseri, şiddetin toplum üzerindeki etkilerini çarpıcı bir şekilde yansıtmaktadır. Yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserler, ödül töreninin ardından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi, 13 Ocak 2024 tarihinden itibaren bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.