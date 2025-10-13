Türkiye’nin en köklü ayakkabı üreticilerinden biri olan Yeşil Kundura, yeni ismiyle sürdürdüğü faaliyetlerinde ekonomik darboğazı aşamayınca konkordato talebinde bulundu. Şirketin başvurusunu değerlendiren İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, geçici mühlet kararı vererek HK Kundura’yı iflas koruması kapsamına aldı.

İki aylık ek süre tanındı

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı’nın baş harflerinden esinlenerek yeniden yapılandırılan HK Kundura, temmuz ayında aldığı üç aylık konkordato mühletinin ardından iki aylık ek koruma süresine kavuştu. Mahkeme, şirketin mali durumunun yeniden değerlendirilmesi için bir sonraki duruşmayı Aralık 2025’e erteledi.

HK Kundura’nın mali zorluklarla mücadelesi yeni değil. Şirket, Yeşil Kundura adıyla faaliyet gösterdiği dönemde 2018 yılında da konkordato ilan etmişti. O süreçte mahkeme, firmaya yönelik tüm haciz işlemlerini durdurmuş ve şirketin yeniden yapılanmasına imkan tanımıştı.

2023 Aralık ayında konkordato sürecini tamamlayan firma, mali yapısını yeniden düzenleyerek faaliyetlerine devam etmişti. Ancak 2025 yılı içinde yaşanan ekonomik sıkıntılar, borç yükü ve azalan talep nedeniyle şirket bir kez daha konkordato korumasına başvurmak zorunda kaldı.

75 yıllık mazisi olan bir marka

Yeşil Kundura’nın temelleri, 1948 yılında Yeşil Kardeşler tarafından İstanbul’da kurulan küçük bir atölyede atıldı. Yıllar içinde Türkiye genelinde yüzlerce mağazaya ulaşan şirket, ayakkabı sektörünün öncü markalarından biri haline geldi. Geniş bayi ağı ve franchise mağazalarıyla tanınan marka, uzun yıllar boyunca yerli üretimin sembollerinden biri olarak görülüyordu.

Sektör temsilcileri, HK Kundura’nın konkordato sürecine girmesinin hem tedarikçiler hem de perakende ağı açısından zincirleme etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu durum, ayakkabı sektöründeki mali sıkıntıların derinleştiğinin de bir göstergesi.