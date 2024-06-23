Dizinin yaratıcısı J.G. Quintel'in de dahil olduğu yapımda, Mordecai ve Rigby'nin de yer alması bekleniyor.

Annecy'de duyuruldu

Yeni Regular Show dizisinin ilk duyurusu, Fransa'nın Annecy kentinde düzenlenen Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali ve Pazarı'nda yapıldı. Festivalde, Adventure Time ve Foster's Home for Imaginary Friends gibi diğer ikonik animasyon dizilerinin de geri dönüşleri duyuruldu.

Hikaye detayları gizemini koruyor

Yeni sezonda hangi maceraların yaşanacağı henüz bilinmiyor. Hikaye detayları gizemini korurken, Mordecai ve Rigby'nin bu sefer ne gibi çılgınlıklara imza atacağı merak konusu.

J.G. Quintel heyecanlı

Dizinin finalinin ardından Animation Magazine'e konuşan J.G. Quintel, "Her şeyi toparlamak zor bir meydan okumaydı. İnsanlara izlemek isteyecekleri şeyleri sunmak ve bizim görmek isteyeceğimiz şeyleri bir araya getirdiğimizden emin olmak... Yıllar boyunca yaptığımız çılgın şeylerin üzerine çıkmaya çalışmak çok tatmin ediciydi." demişti. Quintel'in yeni sezonda nasıl bir bakış açısıyla izleyicilerin karşısına çıkacağı ise merak konusu.

Beklentiler yüksek

7 yıllık bir aradan sonra geri dönen Regular Show, animasyon severler tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Yeni sezonda Mordecai ve Rigby'nin hangi maceralara atılacağı ve dizinin nasıl bir formatta ekranlara geleceği merak konusu.