Yabancı dizilerden ekonomi içeriklerine kadar birçok farklı türde yayınıyla Türkiye’deki vatandaşların aklına kazınan CNBC-e, 2015 yılında yayın hayatını sonlandırmış ve yerini şu anda hâlâ devam eden TLC’ye bırakmıştı.

Son yıllarda efsane kanalın geri döneceğine dair bilgiler dolaşıyordu. 2023’te kanalın eski yöneticisinden yapılan bir açıklamada CNBC-e’yi tekrar göreceğimiz ifade edilmişti. Ancak o zamandan beri pek bir gelişme görmemiştik. Şimdi ise bekleyenleri sevindirecek bir şey yaşandı.

CNBC-e'nin Kasım 2023'te resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapıldı. Kanal, birkaç saat önce yaptığı duyuruda, tanıdık altyazılarıyla uyumlu "-Merhaba!" ifadesini kullanarak resmi olarak geri döneceğini açıkladı. Bu paylaşım, kullanıcılar arasında sevinçle karşılandı.

Geri dönüş kampanyası çerçevesinde, sokaklardaki reklam panolarına yine bu paylaşıma benzer bir şekilde "Merhaba" ifadeleri, kanal logosuyla birlikte eklenmişti. CNBC-e'nin kesin geri dönüş tarihi hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak bu paylaşım ve reklam panolarından, geri dönüşün çok yakında olacağını tahmin edebiliriz.