Bir dönemin efsane markalarından Motorola, Türkiye pazarına geri dönmek için düğmeye bastı. Uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle tanınan marka, uzun süredir Türkiye’de resmi olarak faaliyet göstermiyordu.

Ancak teknoloji dünyasından gelen son gelişmelere göre, Motorola çok yakında Türk kullanıcılarla yeniden buluşacak.

İndeks Bilgisayar KAP’a bildirdi

30 Ekim 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, İndeks Bilgisayar, Motorola marka cep telefonları ve aksesuarlarının Türkiye distribütörlüğü için Lenovo Ireland International Ltd. ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Şirketimiz ile Lenovo Ireland International Ltd. arasında Motorola markalı cep telefonları ve cep telefonu aksesuarları ürünlerinin Türkiye distribütörlüğü konusunda görüşmelere başlanmıştır. Motorola, 1928’den beri tasarımla varlığını sürdüren ve kullanıcılarının dünyayı keşfetme, paylaşma ve bağlantı kurma biçimlerini dönüştüren global bir markadır.”

Bu açıklama, teknoloji sektöründe uzun süredir beklenen “Motorola geri dönüyor mu?” sorusuna net bir yanıt niteliğinde oldu.

Lenovo Türkiye Ülke Müdürü’nden açıklama geldi

Lenovo Türkiye Ülke Müdürü Emre Hantaloğlu, gelişmeyi doğruladı.

BTDünyası’na yaptığı açıklamada, “Motorola’nın Türkiye’ye geri dönme ihtimalinin yüksek olduğunu daha önce de dile getirmiştim. Söylediğim gerçekleşmiş oluyor. Detaylı açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Motorola markasının Türkiye pazarına çok yakında resmen dönüş yapacağı beklentisini güçlendirdi.

Motorola neden Türkiye’den çekilmişti?

Motorola, 2010’lu yılların başında akıllı telefon pazarında artan rekabet, yüksek operasyon maliyetleri ve sınırlı satış performansı nedeniyle Türkiye faaliyetlerini sonlandırmıştı.

Marka, özellikle giriş ve orta segment cihazlarıyla uygun fiyatlı telefon arayan kullanıcılar arasında oldukça popülerdi.

Motorola’nın dönüşü ne anlama geliyor?

Motorola’nın Türkiye’ye dönüşü, özellikle fiyat/performans segmentindeki rekabeti artırabilir.

Şu anda Xiaomi, Realme, Vivo ve Tecno gibi markaların yoğun rekabet içinde olduğu bu segmentte Motorola’nın geri dönmesi, kullanıcılar için daha fazla seçenek ve rekabetçi fiyatlar anlamına geliyor.

Teknoloji uzmanlarına göre, markanın yeniden Türkiye pazarına girmesi durumunda ilk etapta Moto G ve Edge serileri gibi modellerin satışa sunulması bekleniyor.

Motorola’nın global yükselişi sürüyor

Motorola, Lenovo çatısı altında son yıllarda özellikle Latin Amerika, Hindistan ve Avrupa pazarlarında yeniden güç kazandı.

Marka, yenilikçi tasarımı, temiz Android arayüzü ve dayanıklı batarya performansıyla dikkat çekiyor.