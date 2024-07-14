Ubisoft, oyun dünyasında klasikleşmiş Driver serisi için yeni projeler geliştirdiğini açıkladı. 2011 yılında çıkan Driver: San Francisco'dan bu yana yeni bir oyun çıkmamışken, hayranlar için umut verici haberler geldi. Canlı aksiyon dizisi iptal edilse de Ubisoft'un büyük planları var.

Driver serisi için yeni projeler

Ubisoft, 2021 yılında duyurduğu Driver serisi canlı aksiyon dizisi projesini iptal etti. Şirket, Binge ile olan Driver serisi ortaklığını sona erdirdiğini ve Hotrod Tanner LLC adlı yan kuruluşunu Ocak ayında feshettiğini doğruladı. Bu gelişme, Driver hayranları için hayal kırıklığı yaratsa da yeni projeler hakkında umut verici açıklamalar yapıldı.

Yeni oyunlar ve projeler yolda

Driver serisinin ana oyun hattında 2011 yılında piyasaya sürülen Driver: San Francisco'dan bu yana yeni bir oyun çıkmamıştı. Ancak Ubisoft, bu uzun araya rağmen Driver serisi için yeni projeler geliştirdiğini ve bu projeler hakkında yakında daha fazla bilgi paylaşacağını belirtti. Şirketin sözcüsü, "Driver serisine yeni bir soluk getirecek projeler üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Ubisoft'un diğer projeleri

Ubisoft, sadece Driver serisi için değil, diğer popüler oyun serileri için de yeni projeler üzerinde çalışıyor. Bu ayın başlarında, Ubisoft, Sophie Wilde ve Tom Blyth'in başrollerini paylaştığı, Mathieu Turi tarafından yönetilecek olan bir Watch Dogs filminin prodüksiyonuna başlandığını duyurdu.

Hayranlar için umut verici gelişmeler

Driver serisi için canlı aksiyon dizisi planları iptal edilse de Ubisoft'un bu klasik seri için büyük planları olduğunu bilmek hayranları için umut verici. Şirket, Driver serisini yeniden canlandıracak ve yeni nesil oyuncularla buluşturacak projeler üzerinde çalıştığını belirtti.