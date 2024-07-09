Türkiye’nin müzikseverlerinin gönlünde taht kuran “Akdeniz Akşamları” adlı eserin yepyeni bir versiyonunu Haluk Özkan Projects şirketi, Sevda Onat yorumuyla yeniden beğenilere sunuyor.

Eşsiz bestenin sahibi Serhan Kelleözü ismi yanında düzenlemeleri Mete Artun üstlenirken Müzik yönetmeni koltuğunda Haluk Özkan oturdu. Sevda Onat yorumuyla “Akdeniz Akşamları” isimli eserin, miks, mastering ve kapak tasarım işlemleri Tanju Duman tarafından Almanya Hannover’de gerçekleştirilmiştir. Klip yönetmenliğini ise Türkiye’nin önemli klip yönetmenlerinden Erkan Nas üstlendi. Haluk Özkan Projects yapım firması etiketiyle tüm dünyada dijital platformlarda yayınlanan “Akdeniz Akşamları” Türkiye sahillerinin de dışına taşınıyor. Sevilen yorumcu, Sevda Onat “Avrupa ülkelerinde sahne aldım ve hala alıyorum. Türkiye’nin en profesyonel ve kendi alanında duayen olan isimleriyle ve Haluk Özkan Projects Yapım Firması ile profesyonel bir çalışma gerçekleştirdik. Çok mutluyum. Türkiye’de müziğe yön veren değerli ustalarla çalışma fırsatım oldu; yorucu ve bir o kadar da keyifli bir çalışma oldu. Klip çekimlerini platoda Erkan Nas yönetmenliğinde gerçekleştirdik. Müzik dünyasının en iyileriyle çalışmak bir ayrıcalıktı” dedi.