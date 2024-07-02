Kos Adası'ndaki Antimachia köyünde başlayan yangın, kuvvetli rüzgarların etkisiyle adanın doğu kıyısındaki turizm merkezi Kardamaina'ya doğru ilerledi. Turistlerin ve yerel halkın tahliyesi hızla gerçekleştirildi; yaklaşık 10 bin kişi okullara, spor tesislerine ve otellere yerleştirildi. İtfaiyecilerin özverili çalışmaları sonucu alevlerin yerleşim alanlarına ulaşması engellendi. Atina ve Rodos'tan gelen itfaiye ekipleri yangının bir kısmını kontrol altına almayı başardı.

Sakız Adası'nın kuzeybatısında yer alan Sidirounda köyündeki yangın, Midilli Adası ve Atina'dan gelen takviye itfaiye ekipleriyle söndürülmeye çalışılıyor. Yerel kaynaklar, alevlerin ormanlık alanı aşmasını engellediklerini ve yerleşim yerlerine ulaşmadığını belirtti.

Yangının sorumlusu bulundu

Yangına müdahale sırasında 5 itfaiyecinin hafif yaralandığı açıklandı. Yangını başlatan kişinin 63 yaşında bir adam olduğu tespit edildi. Bu kişi, yanlışlıkla yangının çıkmasına sebep olduğu gerekçesiyle 9 bin euro para cezasına çarptırıldı ve hakkında kundakçılık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Girit'teki yangın kontrol altında

Yunanistan'daki üçüncü yangın ise Girit Adası'nın Vianos bölgesinde çıktı. Katofygi köyü tedbir amaçlı tahliye edilirken, adanın diğer bölgelerinden yardım geldi. Bölgedeki vadinin etkisiyle alevlerin yayılması önlendi ve yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

"Orman yangınlarıyla mücadele uzun sürecek"

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurguladı. Ancak, ülkenin yangın sezonunun daha yeni başladığını ifade eden Miçotakis, büyük yangınların "mevsim normallerinin üzerinde seyreden kuraklık ve alışılmadık derecede şiddetli rüzgarların" etkisiyle ortaya çıktığını belirtti.

Haziran ayının hava koşulları açısından son derece zorlu geçtiğini ve yaz aylarının geri kalanının özellikle tehlikeli olabileceğini söyleyen Miçotakis, yangınlarla mücadelenin uzun süreceğini öngördü. Ülkenin orman yangınları sezonunun tam ortasında olduğunu hatırlatan Başbakan, yangınların önlenmesinde vatandaşların desteğinin kritik önem taşıdığını ve bu mücadelede herkesin katkısının gerekli olduğunu vurguladı.