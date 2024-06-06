Ege Belediyeler Birliği'nde Ferdi Zeyrek Yeni Başkan Seçildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ege Belediyeler Birliği Olağan Genel Kurulu'nda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, birlik başkanı olarak seçildi. Başkanlık görevini devralan Zeyrek'e destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, dayanışma ve birlik mesajı verdi. Toplantıda, Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik zorluklar ve çevre sorunlarına dikkat çekildi.

Ege Belediyeler Birliği'nin Kaya İzmir Termal Otel'de gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yanı sıra birçok belediye başkanı yer aldı. Seçimde oy birliğiyle Zeyrek'in başkan seçilmesiyle birlikte Birlik'in yeni yönetimi belirlendi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ferdi Zeyrek'i tebrik ederek başarılar diledi. Başkan Tugay, Türkiye'nin yaşadığı zorlukları dayanışma içinde aşacaklarını ve her belediyenin güç vermek için bir fırsat olduğunu belirtti.

Yeni başkan Ferdi Zeyrek ise birlik ve dayanışma mesajı vererek, vatandaşların refahı ve mutluluğunu artırmak için çalışacaklarını vurguladı. Zeyrek, yeni bir siyaset dili geliştirme gerekliliğine dikkat çekerek, yerel yönetimler arasında iş birliğini önemsediklerini ifade etti.

Ege Belediyeler Birliği, ilk toplantısını İzmir'de gerçekleştirmeye karar verdi.