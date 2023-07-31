Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam ederek, orta ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, kuzey kesimlerde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi. İl merkezlerinde görülecek hava sıcaklıklarının 1-6 Ağustos tarihleri arasında İzmir'de 34-36, Aydın'da 39-42, Çanakkale'de 32-38, Balıkesir'de 32-39 ve Manisa'da 37-42 derece olması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında mümkün olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.